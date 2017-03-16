В Пскове матрос с крейсера «Пётр Великий» осуждён за изнасилование

09:50, 17 марта 2017, ПАИ

В Пскове матрос с крейсера «Пётр Великий» осуждён за изнасилование, сообщает "Вестник СЗФО" со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Псковскому гарнизону.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).

Установлено, что 22 февраля 2016 года старший матрос изнасиловал свою знакомую, а также совершил насильственные действия сексуального характера. При этом он избил ее и угрожал убийством.

Потерпевшая получила закрытую тупую травму головы, шеи, туловища, рук и ног, также выявлены острая реакция на стресс и агорафобия (боязнь открытого пространства), которые квалифицируются как легкий вред здоровью.

Решением Псковского гарнизонного военного суда военнослузащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.