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Общество

Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»

Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель компании Светлана Муслимова. 

Также псковичам представят наборы полотенец для ванной или кухни, рушники [полотенце из домотканого холста - ПАИ] для каравая. Кроме того, посетители выставки смогут получить подарки от ООО «Псковская текстильная компания». 

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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