Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»

11:07, 17 марта 2017, ПАИ

Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель компании Светлана Муслимова.

Также псковичам представят наборы полотенец для ванной или кухни, рушники [полотенце из домотканого холста - ПАИ] для каравая. Кроме того, посетители выставки смогут получить подарки от ООО «Псковская текстильная компания».

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>