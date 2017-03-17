Студенческий научный кружок «Новаторы» начал работу в псковской областной библиотеке

09:59, 17 марта 2017, ПАИ

15 марта в отделе технико-экономической и сельскохозяйственной литературы начал работу студенческий научный кружок «Новаторы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Темой первой встречи на площадке библиотеки стали инновации в сфере пчеловодства. Перед собравшимися с обзором электронных ресурсов, посвященных пчеловодству из виртуального музея книги «Дыхание веков» выступила заведующая отделом развития информационных услуг и технологий Светлана Бакалова. Также она представила редкие и ценные издания об истории пчеловодства и бортничества в Псковской губернии.

Сотрудники отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы подготовили выставку литературы по теме.

Мероприятие прошло в рамках проекта Год псковской науки.

Студенческий научный кружок «Новаторы» создан в целях популяризации научно-исследовательской, проектной и инновационной деятельности молодежи по инициативе студентов и преподавателей в октябре 2012 года на Факультете менеджмента Псков ГУ.

Основной состав кружка – студенты факультета, обучающиеся по уникальному направлению подготовки «Инноватика», которое сочетает изучение технических, экономических дисциплин и формирование навыков решения управленческих, научно-технических задач.

На момент создания постоянный состав кружка составлял до 15 студентов старших курсов. Сегодня это обучающиеся всех уровней (бакалавры, магистры и аспиранты), есть даже выпускники. Постоянными членами кружка стали не только студенты Факультета менеджмента, но и других направлений.

Заседания научного сообщества проходят регулярно 2-3 раза в месяц в неформальной обстановке. Члены кружка обсуждают последние новости научного мира, делают научные доклады, помогают друг другу готовиться к конференциям и олимпиадам.

Участники кружка опубликовали не один десяток статей, в том числе, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии. У них растет число цитирований в научной электронной библиотеке Elibrary (в Российском индексе научного цитирования).

Результатом деятельности кружка являются патентные заявки на регистрацию прав на интеллектуальные разработки (полезные модели и изобретения), а таких разработок много. В процессе совместной работы ребятам удалось сгенерировать научно-технические решения, не имеющие аналогов в мире.