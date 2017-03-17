Правительство поддержало поправки к порядку проведения интервенций сельхозпродукции

10:30, 17 марта 2017, ПАИ

Правительство РФ поддержало законопроект о проведении государственных закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной продукции. Заключение на документ размещено на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается дополнить статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», включив в круг лиц, участвующих в государственных закупочных интервенциях, организации и индивидуальных предпринимателей, не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, но осуществляющих первичную или последующую промышленную переработку продукции из сырья, произведённого сельхозтоваропроизводителями.

«Принятие законопроекта позволит реализовать положения статьи 14 Федерального закона в части проведения государственных закупочных и товарных интервенций, предметом которых является сельскохозяйственная продукция, в частности молоко и молочная продукция, с целью стабилизации на рынке цен на сырое молоко и поддержания доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих его производство», - говорится в заключении.