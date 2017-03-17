В себежской колонии осужденным-поварам напомнили правила кулинарии

12:09, 17 марта 2017, ПАИ

В исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Идрица Себежского района, преподаватели Опочецкого индустриально-педагогического колледжа провели занятие с осужденными-поварами столовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области, мероприятие состоялось в рамках заключенного контракта с государственным профессиональным образовательным учреждением.

Занятие проводилось для осужденных, состоящих в штате столовой исправительной колонии. В рамках обучения по специальности «повар» специалисты повторно разъяснили им правила техники безопасности на рабочих местах, а также процесс первичной обработки продуктов питания.

Кроме того, отдельно были рассмотрены такие разделы кулинарного искусства, как приготовление супов и соусов, кулинарная разделка и обвалка говяжьей туши, приготовление полуфабрикатов из говядины, рыбной котлетной и кнельной массы, а также полуфабрикатов из нее.

«Проведение таких занятий, прежде всего, направлено на повышение теоретических знаний и профессиональных навыков поваров при организации разнообразного горячего питания осужденных», - отметили в ведомстве.