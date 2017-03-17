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Общество

Крым должен быть на равных с другими регионами РФ, считает один из лидеров украинской диаспоры в Пскове

Крым должен быть на равных с другими регионами России, заявил один из лидеров украинской диаспоры в Пскове Алексей Наумчак в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 марта, накануне годовщины вхождения Крыма в состав России. Однако, по его мнению, должны быть определенные преференции для местных предприятий.

«Свершилась мечта крымчан о воссоединении с Россией, - отметил Алексей Наумчак. – Хрущев подарил Крым по глупости, Ельцин совершил трагедию для страны, оставив Крым Украине, а сейчас они вернулись в родное лоно». Гость ПАИ-live напомнил, что присоединение произошло без кровопролития, несмотря на большое количество провокаций. «Значимость Крыма очень велика - это морская база, выход в Чёрное море», - подчеркнул он.

Также Алексей Наумчак добавил, что в Крыму живут как в советское время: там много национальностей, но, тем не менее, они живут дружно. «После воссоединения зарплаты там стали выше, идет созидание, восстановление предприятий, реставрация существующих зданий. Вливаний со стороны Украины в Крым не было. Они старались только что-то урвать для себя», - сказал один из лидеров украинской диаспоры в Пскове. 

Напомним, 18 марта в Пскове состоятся праздничные гуляния «Мы вместе!» в честь воссоединения Крыма с Россией. На территории Детского парка в этот день будут организованы две концертные площадки, они начнут работу в 12:00. С 11:00 будет организована выездная торговля с точками питания. На улице Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня. В Великих Луках также состоится праздничный митинг-концерт

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