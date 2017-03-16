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Политика

Ольга Голодец поручила разработать формы взаимодействия бизнеса и детских технических кружков

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минобрнауки и Минпромторгу разработать эффективные формы взаимодействия бизнеса и технических кружков детского и молодёжного творчества. Такое заявление она сделала во время посещения девятого робототехнического фестиваля «Робофест» 16 марта, сообщает официальный портал Правительства РФ.

«За нашими детьми будущее. И то, что их креативность накладывается на добротное техническое образование, – большой успех. Но это возлагает серьёзные обязательства и на систему образования, которая должна создавать для учащихся хорошие возможности для занятий математикой, физикой, техническим творчеством», – отметила Ольга Голодец.

По ее словам, чтобы идеи учащихся имели практическое применение, предприятия должны напрямую работать с подобными кружками.

Добавим, что «Робофест» проходит в Москве на ВДНХ. Это один из крупнейших в мире фестивалей научно-технического творчества. В этом году в нём участвуют более 5000 школьников и студентов из 72 регионов.

Участники «Робофеста-2017» соревнуются в 22 дисциплинах. Победители по некоторым направлениям будут представлять Россию на международных робототехнических соревнованиях в США, Европе и Азии. В рамках фестиваля также проходит финальный этап Всероссийской олимпиады по робототехнике для школьников.

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