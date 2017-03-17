Яндекс выяснил, что чаще всего снится россиянам‍

12:58, 17 марта 2017, ПАИ

Чаще всего россиянам снятся люди, а также рыбы и змеи, говорится в исследовании Яндекса, проанализировавшего запросы пользователей со словами «к чему снится». Среди других животных чаще всего встречаются собаки, кошки и крысы. Единственный конкретный человек, которого россияне чаще всего видят во сне, — Владимир Путин. Чаще всего он снится жителям Чечни, пишет ТАСС.

Самым популярным словом в запросах пользователей про сны является «человек», за ним следует «рыба», а на третьем месте — «ребенок». В топ-10 также попали слова «змея», «умирать», «живой», «парень», «беременность», «вода» и «зуб». В женских снах чаще всего встречаются «человек», «ребёнок», «беременность», «рыба» и «парень», а в мужских — «змея», «рыба», «человек», «девушка», «зуб». При этом женщины пытаются найти толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

Яндекс также выявил наиболее популярные сочетания слов в запросах о снах. Оказалось, что слово «красный» в снах чаще всего относится к помидору, вода обычно «чистая», а зеркало «разбивается».

В исследовании также говорится о характерных для регионов сновидениях, запросов о которых больше, чем в среднем по России.

«В Челябинской области людям снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях часто снятся религиозные сны — со святыми, священниками и иконами, а в Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги», — отметили исследователи.

Сильнее всего, как показал анализ, от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений.

«Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы — на Алтае и в Тыве. На Камчатке часто снятся медведи, в Ставропольском крае — грецкие орехи и абрикосы, в Москве — метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге — метро, черника и клюква», — выяснили в компании.

При этом самые распространенные сновидения не зависят от места жительства.