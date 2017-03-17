Алексей Наумчак: К украинцам у псковичей претензий нет

10:37, 17 марта 2017, ПАИ

К украинцам у псковичей претензий нет, даже после событий 2014 года, заявил один из лидеров украинской диаспоры в Пскове Алексей Наумчак в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 марта, накануне годовщины вхождения Крыма в состав России.

«Я живу в Пскове с 1975 года. Особо не было конфликтов среди представителей разных национальностей в Пскове. Псков - мирный город», - сказал собеседник агентства.

По его словам, переселенцы, прибывшие в Псков, получают здесь работу, однако некоторые всё-таки стараются и уехать назад, «если там затишье». Алексей Наумчак уточнил, что украинцы в основном находят себе применение в сельском хозяйстве Псковской области.

«Думаю, что здоровые стремления на Украине должны победить. В том числе в Донбассе. А Крым был и останется русским тут никакие высказывания Трампа погоды не делают», - сказал он.