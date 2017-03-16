Полиция изъяла фальшивую купюру в финучреждении Пскова

12:22, 17 марта 2017, ПАИ

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Она была обнаружена в одном из финансовых учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - призвали псковичей.