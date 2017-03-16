1
22:34
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
09:25
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Пскович проведёт в колонии 3,5 года за хранение карфентанила

Псковский городской суд признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчина незаконно хранил при себе карфентанил массой 0,494 грамма, его задержали сотрудники транспортной полиции, которые изъяли наркотическое средство.

С учетом всех установленных обстоятельств дела обвиняемому назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
16 марта 2017
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 1
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 27
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами

Идет загрузка...