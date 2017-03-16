Пскович проведёт в колонии 3,5 года за хранение карфентанила

10:34, 17 марта 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчина незаконно хранил при себе карфентанил массой 0,494 грамма, его задержали сотрудники транспортной полиции, которые изъяли наркотическое средство.

С учетом всех установленных обстоятельств дела обвиняемому назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.