На дороге Петербург – Невель в Опочецком районе поймали водителя «Киа», повторно севшего за руль пьяным

12:28, 17 марта 2017, ПАИ

Днём 16 марта сотрудники ДПС установили на дороге Санкт-Петербург – Невель в Опочецком районе нетрезвого 53-летнего водителя автомобиля «Киа», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.