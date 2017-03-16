Желая помочь знакомой, великолучанка лишилась 9,5 тысяч рублей

11:36, 17 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция возбудила ещё несколько уголовных дел по фактам мошенничества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одной из жертв стала великолучанка, которая получив в соцсети просьбу о перечислении денег от имени своей знакомой, перевела на указанный счет 9,5 тысяч рублей. Затем выяснилось, что знакомая сообщений подобного рода не отправляла. «Судя по всему, неизвестные сумели взломать аккаунт этой гражданки», - отметили в полиции.

Кроме того, в Великих Луках в полицию за помощью обратился 25-летний молодой человек, у которого с банковской карты произошло несанкционированное списание около 8 тысяч рублей. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.