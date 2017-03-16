В Госдуме предложили разрешить покупать автомобили за счет маткапитала

13:35, 17 марта 2017, ПАИ

Группа депутатов Государственной Думы от трех оппозиционных фракций внесла на рассмотрение палаты законопроект о возможности направления средств материнского капитала на приобретение легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Авторы предлагают разрешить приобретать новые автомобили, в которых не более 8 мест. Как предполагают законодатели, этим вариантом господдержки смогут воспользоваться несколько категорий семей: те, кто воспитывает приемных детей, детей-инвалидов, многодетные семьи.

В документе также отмечается, что принятие законопроекта повлечет за собой и снижение среднего возраста автомобилей, который составляет в Российской Федерации 12 лет 7 месяцев, что положительно отразится и на автомобилестроительной отрасли в России.

Один из авторов законопроекта первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов отметил, что принятие данного документа может стать важным шагом в создании системы государственной поддержки промышленности через социальную помощь населению. «Автопром получит существенный приток денег, и это не будет противоречить правилам ВТО. Все развитые страны используют подобные механизмы господдержки, и Россия также должна пойти по этому пути», - сказал он.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, который является еще одним автором законопроекта, отметил, что в сельской местности и северных районах России автомобиль - фактически единственное средство передвижения, и, «позволив семьям с детьми-инвалидами, приемными детьми, матерям и отцам-одиночкам приобрести автомобиль за счет «материнского капитала», мы существенно повысим качество жизни таких семей».