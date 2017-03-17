0
16:35
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
15:38
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
15:28
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
14:48
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
13:48
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
13:08
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:29
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Псковских студентов познакомили с деятельностью Красного Креста

В Псковском Красном Кресте прошла открытая встреча со студентами I курса факультета образовательных технологий и дизайна Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Знакомство с региональным отделением Красного Креста началось с истории возникновения организации, её появления в России и Пскове. Об этом молодым людям рассказал руководитель молодежных проектов Псковского Красного Креста Андрей Иванов.

О современной деятельности регионального отделения Российского Красного Креста рассказал председатель отделения Петр Василевский. Он отметил, что, несмотря на непростые условия существования общественной организации, Псковский Красный Крест только в 2016 году сумел оказать помощь 30 тыс. псковичей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Руководитель благотворительной организации подробно рассказал о социальных проектах, реализуемых Псковским Красным Крестом, в числе которых «Социальная защита детей» и «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове».

Затем сотрудники отделения провели ознакомительную экскурсию по отделению Красного Креста, в ходе которой студенты узнали об особенностях работы «Банка вещей» и посетили «Центр встречи волонтеров». Некоторые из них захотели попробовать себя в качестве волонтеров и решили начать с участия в семинаре, посвященном изучению лидерских качеств по темпераменту личности, которое проведет коллега из Норвежского Красного Креста Селин Блюм. Также студенты примут участие в благотворительной акции 20 марта, приуроченной к Международному дню счастья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
17 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм» 1
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
17 марта 2017
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
17 марта 2017
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
17 марта 2017
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ» 2
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
17 марта 2017
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2017
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО)
17 марта 2017
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО) 3
Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»
17 марта 2017
Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»

Идет загрузка...