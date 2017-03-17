Псковских студентов познакомили с деятельностью Красного Креста

14:01, 17 марта 2017, ПАИ

В Псковском Красном Кресте прошла открытая встреча со студентами I курса факультета образовательных технологий и дизайна Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Знакомство с региональным отделением Красного Креста началось с истории возникновения организации, её появления в России и Пскове. Об этом молодым людям рассказал руководитель молодежных проектов Псковского Красного Креста Андрей Иванов.

О современной деятельности регионального отделения Российского Красного Креста рассказал председатель отделения Петр Василевский. Он отметил, что, несмотря на непростые условия существования общественной организации, Псковский Красный Крест только в 2016 году сумел оказать помощь 30 тыс. псковичей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Руководитель благотворительной организации подробно рассказал о социальных проектах, реализуемых Псковским Красным Крестом, в числе которых «Социальная защита детей» и «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове».

Затем сотрудники отделения провели ознакомительную экскурсию по отделению Красного Креста, в ходе которой студенты узнали об особенностях работы «Банка вещей» и посетили «Центр встречи волонтеров». Некоторые из них захотели попробовать себя в качестве волонтеров и решили начать с участия в семинаре, посвященном изучению лидерских качеств по темпераменту личности, которое проведет коллега из Норвежского Красного Креста Селин Блюм. Также студенты примут участие в благотворительной акции 20 марта, приуроченной к Международному дню счастья.