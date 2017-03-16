0
22:34
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
10:48
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
10:24
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
09:25
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
16:09
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
11:05
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
09:06
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

В Псковскую область пытались незаконно ввезти итальянские деликатесы, подушки и стулья

В Псковской области при таможенном оформлении товаров, отправленных из Латвии в адрес российской фирмы, выявили незадекларированные предметы мебели и «продуктовый набор», запрещенный к ввозу на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Так, в упаковочные короба гидромассажной ванны были помещены коробки, в которых находились 12 литров оливкового масла, более 7 килограммов сыров твердых сортов, сыровяленая колбаса, 9-ти килограммовый свиной окорок. «Характер вложения указывал совсем не на «забывчивость упаковщика», - отметили в пресс-службе таможни. Кроме итальянских деликатесов документы не предъявляли также на 6 подушек и 2 одеяла, 3 рулона ткани, 16 стульев и кресло.

Товар изъяли и поместили на ответственное хранение. В отношении декларанта возбудили дело об административном правонарушении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
16 марта 2017
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации
16 марта 2017
В Госдуме участились случаи заражения компьютеров и утечек конфиденциальной информации 1
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой
15 марта 2017
Задержанный в Псковской области лидер хакерской группировки заключил сделку с Генпрокуратурой 2
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке
14 марта 2017
Администрация Пскова направила в УМВД заявление по факту драки владельцев лошадей в Детском парке 3
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
14 марта 2017
В Великих Луках ВАЗ заехал на остановку, пострадали два человека
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО)
14 марта 2017
Псковские «лошадницы» устроили побоище в Детском парке (ВИДЕО) 27
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами
13 марта 2017
В Опочецком районе перевернулась «Газель» с врачами

Идет загрузка...