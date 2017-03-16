В Псковскую область пытались незаконно ввезти итальянские деликатесы, подушки и стулья

11:23, 17 марта 2017, ПАИ

В Псковской области при таможенном оформлении товаров, отправленных из Латвии в адрес российской фирмы, выявили незадекларированные предметы мебели и «продуктовый набор», запрещенный к ввозу на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Так, в упаковочные короба гидромассажной ванны были помещены коробки, в которых находились 12 литров оливкового масла, более 7 килограммов сыров твердых сортов, сыровяленая колбаса, 9-ти килограммовый свиной окорок. «Характер вложения указывал совсем не на «забывчивость упаковщика», - отметили в пресс-службе таможни. Кроме итальянских деликатесов документы не предъявляли также на 6 подушек и 2 одеяла, 3 рулона ткани, 16 стульев и кресло.

Товар изъяли и поместили на ответственное хранение. В отношении декларанта возбудили дело об административном правонарушении.