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Общество

Более 300 иностранцев выдворили из Псковской области благодаря судебным приставам

В 2016 году более 300 иностранцев выдворили из Псковской области благодаря судебным приставам. Об этом сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Колесникова, выдворение одного такого гражданина обходится федеральному бюджету в среднем около 30 тысяч рублей. Однако «проделана серьёзная работа, выстроен диалог с родственниками и диаспорами».  В результате определенные средства удалось сэкономить, так как деньги на выдворение некоторых высылали их родственники.

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