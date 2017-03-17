В 2016 году псковские приставы взыскали с должников 1,7 миллиарда рублей

11:32, 17 марта 2017, ПАИ

В 2016 году псковские судебные приставы взыскали с должников 1 млрд 700 млн рублей, в том числе 454 млн - в местный бюджет. Сумма взысканных средств выросла на 400 млн, сообщил руководитель УФССП РФ по Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 марта. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников рассказал, что в прошлом году на исполнении находились 370,5 тысяч исполнительных производств, 46% составили акты судебных органов, остальное — штрафы, налоги, страховые взносы. За год приставы окончили 191 тыс. производств.

В 2016 году сотрудники управления 450 тыс. раз применили ограничительные меры к должникам, что на 100 тысяч больше показателей 2015 года. Активно применяли арест и списание денежных средств со счетов — 256 тыс. таких постановлений, отметил Сергей Колесников.

Он добавил, что в прошлом году обсуждалась тема списания средств в счет долга — пенсий, пособий. «К примеру, кредитное учреждение, не разбираясь в природе денежных средств должника, списывало средства, ссылаясь на постановление судебных приставов», - пояснил главный судебный пристав Псковской области. Он сообщил, что, решая проблему, приставы провели обсуждения с кредитными учреждениями с привлечением общественного совета, населения.

По мнению Сергея Колесникова, банки должны поменять свою позицию в этом вопросе в отношении клиентов. Он сказал, что основная причина в незнании банка о том, что сумма является той, которую нельзя трогать, и клиент должен уведомить кредитную организацию об этом. В связи с этим главный судебный пристав посоветовал жителям, находящимся в такой ситуации, уведомлять банк о неприкасаемых средствах на счетах. «Если банк после этого продолжает нарушать права клиентов, то это уже ответственность», - заявил он и добавил, что все банки в регионе, кроме одного, пошли на контакт и поняли приставов в этом вопросе.