Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией

10:15, 18 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 18 марта, в Псковской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Пскове праздничные гуляния «Мы вместе!» состоятся на территории Детского парка, где будут организованы две концертные площадки. Они начнут работу в 12:00. Здесь запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».

С 11:00 будет организована выездная торговля с точками питания. На улице Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

В Великих Луках большой праздничный митинг-концерт с участием лучших творческих коллективов города начнётся в 12:00 на площади Ленина. В программе – выступление духового оркестра, детских и взрослых вокальных и хореографических коллективов, исполнителей-солистов, шоу мажореток, интерактивные игры и конкурсы. Кроме того, в этот день на площади пройдут спортивные соревнования, будет работать праздничная торговля.

Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Крыма, согласно которому Республика и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.