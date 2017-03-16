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Политика

18 марта в Пскове пройдёт первое занятие «Школы кандидата»

18 марта в 10:30 в Пскове в бизнес-центре «Новая слобода» на улице Максима Горького, 6а пройдет первое занятие «Школы кандидата». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». В рамках Школы кандидаты запланировано проведение лекций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, «ученикам» школы предстоит выполнить несколько практических заданий.

Первые занятия проведут секретарь псковского городского отделения «Единой России» Иван Цецерский и заместитель секретаря псковского регионального отделения партии Роман Романов. Участники обсудят три темы: «Политика. Политическая деятельность. Симулякры политики и политической деятельности», «Политическая ситуация и условия конкурентной борьбы на выборах 2017 года» и  «Подготовка и участие в  предварительном голосовании».

Стать слушателем «Школы кандидата» могут все желающие принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу, а также все заинтересованные в политической жизни города и региона.

Справки можно получить в псковском городском местном исполнительном комитете Партии «Единая Россия» по телефону 72-72-29.

Добавим, занятия «Школы кандидата» будут проходить в марте и апреле во всех местных отделениях партии, где состоится процедура предварительного голосования. «Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые  позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

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