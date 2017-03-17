Житель Великих Лук предстанет перед судом за совершение пяти краж из автомобилей

11:52, 17 марта 2017, ПАИ

35-летний безработный, неоднократно судимый, житель Великих Лук обвиняется в совершении ряда краж. Следственный отдел направил уголовное дело в суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Так, 3 декабря 2016 года из автомобиля «Фольксваген» на улице Вокзальной путем подбора ключа мужчина похитил автомагнитолу с выдвижным дисплеем. В этот же вечер из другой иномарки, стоявшей на улице Дружбы, он украл ещё одну магнитолу.

Позже, 5 декабря 2016 года, на улице Гражданской из багажника автомобиля ВАЗ-2107 преступник похитил набор ключей. В ночь с 9 на 10 декабря 2016 года он также совершил кражу видеорегистратора из автомашины «Хонда» на улице Гоголя. Он же 10 декабря в темное время суток, разбив стекло в «Мерседесе», который находился во дворе дома на проспекте Гагарина, похитил видеорегистратор.

Полиция задержала злоумышленника.