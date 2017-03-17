Псковские приставы проводят проверки по жалобам на коллекторов

11:58, 17 марта 2017, ПАИ

В Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области поступили несколько жалоб на работу коллекторских агентств, по которым проводится проверка. Об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников напомнил, что в обязанности УФССП теперь входит контроль над деятельностью коллекторских агентств, ведение реестра организаций, которые занимаются взысканием задолженности. Он отметил, что в Псковской области ни одной такой организации не зарегистрировано.

Руководитель управления добавил, что если гражданам поступают угрозы со стороны коллекторов, письма или «непонятные звонки», нужно максимально собрать все данные о том, кто это делает, установить, кто позвонил или угрожал: спросить название организации, ФИО. «Мы будем проводить проверку, исходя из этих материалов», - пояснил главный судебный пристав.

Он добавил, что предусмотрена ответственность за нарушение прав должников — от 20 тысяч до 2 млн рублей, а если организация официально зарегистрирована, ей грозит исключение из реестра, лишение права осуществлять деятельность на определенный срок.