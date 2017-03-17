Власти Пскова поздравили сотрудников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

12:33, 17 марта 2017, ПАИ

17 марта в администрации Пскова прошло мероприятие, приуроченное ко Дню работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Руководителей муниципальных предприятий и управляющих организаций города с профессиональным праздником поздравили глава города Иван Цецерский, его заместитель, курирующий сферу ЖКХ, Сергей Гаврилов и и. п. главы администрации города Татьяна Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский поблагодарил собравшихся за добросовестную и бесперебойную работу всех служб: «Работники сферы ЖКХ, выполняя важнейшие задачи по жизнеобеспечению города, налаживают конструктивный диалог с населением, реагируя на каждое обращение псковичей».

Представители управляющих организаций, в свою очередь, подчеркнули, что «Иван Цецерский уделяет большое внимание сфере ЖКХ в городе, поэтому по праву может разделить с ними профессиональный праздник».

Татьяна Иванова выразила надежду, что «благодаря качественной работе отрасли слово «коммунальщик» в скором времени приобретет оттенок благодарности и заслуженного уважения.

Сергей Гаврилов и начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров также присоединились к пожеланиям. Коллективам предприятий, управляющих организаций города и Управления городского хозяйства были вручены приветственные адреса и почетные грамоты.