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Общество

Более чем на 50% сократилось количество жалоб на качество работы псковских приставов

Количество жалоб на работу сотрудников управления судебных приставов Псковской области, поданных в суды, уменьшилось более чем на 50%. Об этом сообщил руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель Управления заявил, что количество прямых обращений в прокуратуру сократилось на 13,5%. Основной причиной жалоб в письменном виде, по мнению Сергея Колесникова, является неумение сотрудников выстроить диалог с гражданами. «Этим вопросом мы занимаемся, я думаю, изменения будут», - заявил он.

Сергей Колесников также напомнил, что в Управлении Федеральной службы судебных приставов проводятся приемы граждан, а также разработана специальная инструкция по общению с гражданами. По всем вопросам жители могут обратиться по телефонам, указанным на сайте УФССП.

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