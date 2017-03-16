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Более 79 миллионов рублей взыскали в прошлом году с псковичей, задолжавших алименты

В прошлом году с жителей Псковской области, задолжавших алименты, взыскали 79 млн рублей, что на 30% больше, чем в 2015 году. Такие данные озвучил начальник регионального Управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников напомнил, что в 2016 года серьезно изменилось законодательство, предусматривающее ответственность  за неуплату алиментов: статья 157 УК РФ вышла в новой редакции, КоАП дополнен новой статьей. «Сегодня, прежде чем привлекать к уголовной ответственности, предусмотрена административная», - пояснил он.

За прошлый год, в соответствии с изменившимся законодательством, к новым видам ответственности были привлечены 406 алиментщиков, большинство из них направлены на обязательные работы. «Тем самым идет воспитание этого человека», - уверен главный судебный пристав Псковской области.  Он добавил, что в отношении  части алиментщиков был применён административный арест, что, по его мнению,  «тоже очень эффективно».

Сергей Колесников отметил, что 176 должников из 406 «встали на путь истинный»: трудоустроились, нашли деньги на алименты. Он подчеркнул, что должники меняют свое поведение, и эту работу Управление продолжит.

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