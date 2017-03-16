Госдума приняла закон о поддержке спорта с помощью отчислений букмекерских контор

14:32, 17 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 17 марта, депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем, окончательном, чтении закон об отчислениях со стороны букмекерских контор организаторам спортивных мероприятий. Перечисленные средства должны пойти на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как следует из текста закона, букмекерские конторы будут обязаны заключать соглашения с организаторами спортивных мероприятий, а именно - общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, для использования символики и наименований мероприятий, в отношении которых принимаются ставки. На основании этих соглашений букмекеры должны перечислять организаторам спортивных мероприятий 5% от базы расчета целевых отчислений, которая определяется в букмекерских конторах в соответствии с утвержденными правилами Правительства. При этом общий объем отчислений по всем соглашениям, заключенным организаторами азартных игр, не может быть меньше 15 млн рублей.

Организаторы спортивных мероприятий, в свою очередь, будут направлять полученные средства от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. При этом, согласно тексту закона, на профспорт организаторы должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на детско-юношеский - 20%. В случае если букмекерские конторы не уплатили отчисления или уплатили не полностью, то спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги вправе обратиться в суд с иском о взыскании этих средств.

Также для контроля поступлений от спортивных ставок законом устанавливается требование, согласно которому организаторы азартных игр должны предоставлять общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам информацию о принятых ставках, выплаченных выигрышах и размере средств, которые должны быть отчислены организаторам спортивных мероприятий. Кроме того, закон обязывает букмекеров направлять сведения о выполнении обязательств в свои саморегулируемые организации. Они, в свою очередь, ежеквартально будут отправлять полученные сведения в Минспорт РФ и уполномоченное ведомство государственного надзора в области организации и проведения азартных игр.

Еще одно нововведение, которое устанавливает принятый закон, - реклама азартных игр и пари букмекерских контор во время трансляции в прямом эфире или записи. При этом общая продолжительность такой рекламы не должна занимать более 20% от объема рекламы во время трансляции спортивного соревнования. Планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля 2017 года, за исключением отдельных положений.