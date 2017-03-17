Дети из Псковской области стали призёрами международного театрального фестиваля

13:25, 17 марта 2017, ПАИ

Ребята из образцового театра «Бенефис» Псковского педагогического комплекса и творческих мастерских «Дети – наше будущее» выступили на Брянцевском театральном фестивале в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковичи представили публике постановку «Экскурсия. Концлагерь. Мы.», которая одержала победу. Спектакль рассказывает о судьбе малолетних узников фашистских концлагерей. «Герои постановки - дети, которым пришлось пропустить через себя страшные картины войны, прочувствовать остроту боли и страданий. Спектакль настолько поразил зрителей своей глубиной, что никто не остался равнодушным. Зрители в зале плакали от переполняющих эмоций и чувств, в конце постановки все кричали: «Браво!», «Молодцы!» и провожали артистов овациями», - рассказали в пресс-службе.

Ребята из Пскова получили диплом лауреатов-победителей фестиваля. Члены жюри озвучили, что почти за всю историю фестиваля не было спектакля, где так эмоционально была раскрыта тема войны.

Отметим, в XVIII международном Брянцевском фестивале участвуют не только российские, но и эстонские, латвийские и финские коллективы. Это ученики театральных студий и школ, домов культуры и подростковых клубов. Фестиваль предварял отбор - из более чем 200 заявок члены жюри, среди которых были народный артист Николай Иванов, заслуженные артисты Сергей Шелгунов и Сергей Жукович, актеры Виталий Кононов и Никита Остриков, актрисы Мария Соснякова и Елизавета Прилепская, выбрали лишь 27.