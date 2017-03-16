В Пскове финансисты субъектов Российской Федерации обсуждают бюджетную политику

12:42, 17 марта 2017, ПАИ

17 марта в Пскове проходит расширенное заседание совета секции «Финансисты субъектов Российской Федерации» Союза финансистов России с участием представителей субъектов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии принимают участие главный советник департамента по вопросам экономики и социальной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе Сергей Ермошкин, представители государственных финансовых органов Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Рязанской, Псковской областей, республик Карелии и Коми, а также федеральных финансовых структур и различных организаций.

От имени губернатора области участников заседания поприветствовала его заместитель — начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова.

Она пожелала всем конструктивной работы и выразила надежду, что у них останется время на знакомство с историко-культурным наследием древнего города.

На заседании обсуждаются итоги исполнения бюджетов субъектов РФ за 2016 год и вопросы реализации бюджетной политики в 2017 году. Также речь идет о финансовом обеспечении реализации «майских» указов президента и новациях межбюджетных отношений между федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов страны в 2017 году.

Представители субъектов РФ рассказывают о положительном опыте укрепления доходной части бюджетов, оптимизации расходов, сокращении долговой нагрузки на бюджеты, совершенствовании межбюджетных отношений и обеспечении открытости бюджетных процедур.

Также на совещании анализируется практика внедрения проектного метода управления, говорится о перспективах развития Единого портала бюджетной системы РФ и рассматриваются предложения субъектов Российской Федерации по совершенствованию бюджетного, налогового законодательства, межведомственного взаимодействия, межбюджетных отношений.