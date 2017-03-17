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Общество

Сергей Елизаров: Надо объяснять людям, что нельзя мусорить

«Надо объяснять людям, что нельзя мусорить», - заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 17 марта координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Сергей Елизаров. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Елизаров констатировал, что в волостях Псковской области денег уборку свалок нет, но «Москва не сразу строилась и какие-то волости и районы все же откликаются». «К проекту активно подключился Остров, Псковский район. Активисты ОНФ связываются с районами в соцсетях, в популярных группах распространяют информацию», - рассказал он и добавил, что любая исчезнувшая свалка - «маленькая победа».

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