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Общество

27 свалок Псковской области уже нанесены на интерактивную карту ОНФ

Порядка 27 свалок Псковской области уже нанесены на интерактивную карту Общероссийского народного фронта, по 25-ти уже предприняты действия, запущен процесс ликвидации. Об этом заявил руководитель проекта «Общественный контроль капитальных ремонтов в домах», координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Сергей Елизаров сегодня, 17 марта, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также отметил, что проект интерактивной карты свалок работает уже 1,5 месяца. «Любой пользователь может нанести несанкционированную свалку и сопроводить запись своим комментарием. Все материалы лягут в основу интерактивной карты свалок. «Для людей это прекрасная возможность напрямую обратиться к ОНФ или самим нанести объект на карту. Как только человек заносит объект на карту, приходит уведомление о фиксации сообщения, потому будут данные о ликвидации сообщены. Цель проекта — ликвидация свалки», - рассказал Сергей Елизаров.

По его словам, реакция жителей региона на проект неоднозначная. «Люди находят свалки, которые не убирались годами и десятилетиями, особенно в районах жители привыкли складировать мусор в определенных местах», - отметил Сергей Елизаров.

Он также пояснил, что одним из  важных моментов программы является возможность вести просветительскую работу и массово рассказывать людям, что свалка - это плохо.

«Одна из свалок, которую выявили недели три назад, уже убрана — на пересечении улиц Яна Райниса и Чапаева», - добавил Сергей Елизаров.

Он также напомнил правила пользования интерактивной кртой свалок. «На сайте пользователь увидит карту страны, необходимо выбрать регион, вписать конкретный адрес и краткую информацию — например, что там больше всего складируют, прикрепить фото и видеоматериалы. После этого на электронную почту придет сообщение о регистрации и на следующий день активисты выедут на место свалки для подтверждения. После этого процесс отправляют на рассмотрение. Исполком пишет письма в Росприроднадзор, комитет по ЖКХ, скан писем отправляют заявителю. Как только свалка ликвидирована, сотрудники ОНФ снова выезжают на место для фото-видео фиксации с последующей публикацией на сайте», - рассказал Сергей Елизаров.

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