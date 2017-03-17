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Общество

Псковские активисты ОНФ раз в три недели будут убирать небольшие стихийные свалки

В Псковской области активисты Общероссийского народного фронта раз в три недели будут убирать небольшие стихийные свалки. Об этом сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров 17 марта на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, 24 марта, в преддверии Всемирного часа земли, примерно в 11:00 планируется выехать в Любятово, где недалеко от памятника образовалась несанкционированная свалка на площади 50-70 метров. Участниками уборки станут представители ОНФ, Союза пенсионеров, студенты. Управление городского хозяйства предоставит им необходимую технику и инвентарь. Сергей Елизаров подчеркнул, что подобные массовые акции будут проводиться регулярно.

Что касается ликвидации больших свалок, то в этом случае предполагается работать совместно с комитетами по ЖКХ и природопользованию, Роспироднадзором, причем ОНФ будет лишь корректировать и помогать: «Мы не собираемся перекладывать их работу на свои плечи».

Сергей Елизаров также завел разговор о «серых полигонах», и такой, по его словам, есть в деревне Синютино Невельского района.

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