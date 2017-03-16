И. о. председателя комитета по ЖКХ: В Псковской области занижена плата за утилизацию мусора

13:42, 17 марта 2017, ПАИ

В Псковской области занижена плата за транспортировку и утилизацию мусора, заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» и. о. председателя госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также отметил, что в будущем в регионе появится оператор по обращению с отходами. До этих пор муниципалитеты будут ликвидировать свалки за свой счет. «Оператор будет юридическим лицом со своей спецтехникой, полигоном. Есть и ряд других критериев. Организации будут участвовать в конкурсных процедурах, по результатам которых будет отобран региональный оператор. Что касается финансирования, то комитет по тарифам утвердит для оператора тариф. Также в этом году нужно разработать нормативы по образованию отходов по каждой категории домов. Это будет коммунальной услугой, а платить по-прежнему будет население», - пояснил Андрей Агапов.