0
18:05
Администрация Псковской области и холдинг «ЛУГ» подписали беспрецедентное инвестиционное соглашение
16:45
В Пскове состоится выездная сессия XXI Петербургского международного экономического форума
15:02
Ольга Торбич: Площадка «Моглино» начинает «дышать»
15:46
В Пскове готовится к открытию еще один ресторан международной сети быстрого питания
14:49
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу
14:44
Псковская область заняла 2-е место в РФ по росту производства сельхозпродукции и 1-е - в животноводстве
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
Еще новости
Экономика

И. о. председателя комитета по ЖКХ: В Псковской области занижена плата за утилизацию мусора

В Псковской области занижена плата за транспортировку и утилизацию мусора, заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» и. о. председателя госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также отметил, что в будущем в регионе появится оператор по обращению с отходами. До этих пор муниципалитеты будут ликвидировать свалки за свой счет. «Оператор будет юридическим лицом со своей спецтехникой, полигоном. Есть и ряд других критериев. Организации будут участвовать в конкурсных процедурах, по результатам которых будет отобран региональный оператор. Что касается финансирования, то комитет по тарифам утвердит для оператора тариф. Также в этом году нужно разработать нормативы по образованию отходов по каждой категории домов. Это будет коммунальной услугой, а  платить по-прежнему будет население», - пояснил Андрей Агапов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Псковской области и холдинг «ЛУГ» подписали беспрецедентное инвестиционное соглашение
16 марта 2017
Администрация Псковской области и холдинг «ЛУГ» подписали беспрецедентное инвестиционное соглашение 10
В Пскове состоится выездная сессия XXI Петербургского международного экономического форума
16 марта 2017
В Пскове состоится выездная сессия XXI Петербургского международного экономического форума
Ольга Торбич: Площадка «Моглино» начинает «дышать»
16 марта 2017
Ольга Торбич: Площадка «Моглино» начинает «дышать» 5
В Пскове готовится к открытию еще один ресторан международной сети быстрого питания
15 марта 2017
В Пскове готовится к открытию еще один ресторан международной сети быстрого питания 4
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу
15 марта 2017
Псковский спорткомплекс «Электрон» выставлен на продажу 8
Псковская область заняла 2-е место в РФ по росту производства сельхозпродукции и 1-е - в животноводстве
14 марта 2017
Псковская область заняла 2-е место в РФ по росту производства сельхозпродукции и 1-е - в животноводстве 6
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Более 100 млн рублей предусмотрено в бюджете Псковской области на организацию школьных перевозок
13 марта 2017
Более 100 млн рублей предусмотрено в бюджете Псковской области на организацию школьных перевозок

Идет загрузка...