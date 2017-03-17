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Общество

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в Псковской области включат в госпрограмму

В 2018 году должна быть разработана государственная программа, в которой, в частности, будут прописаны мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции 17 марта в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы планируем, что туда войдут и строительство специализированных полигонов, и расположение станций мусоропереработки, - сказал Андрей Агапов. - Сейчас обсуждается региональная схема обращения с отходами ТБО, в ней обозначены две зоны деятельности регионального оператора по обращению с отходами. Готовятся документы по отбору регионального оператора, скорее всего, их будет два — по зонам деятельности — юг и север области».

Также он рассказал, что в комитет уже поступили около 20 обращений Общероссийского народного фронта по поводу несанкционированных свалок. «С органами местного самоуправления договорились о том, что они берут на себя задачу по ликвидации этих свалок, но не в полном объеме: будут определять, на чьей территории свалка, и собственник обязан ликвидировать. Но процесс выявления собственника и заставления его ликвидировать свалку затягивается, порой даже до года», - отметил Андрей Агапов.

В свою очередь руководитель проекта «Общественный контроль капитальных ремонтов в домах», координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Сергей Елизаров добавил, что в основном свалки расположены на сельскохозяйственных площадях, землях муниципалитетов, Министерства обороны, в лесах, на частных же территориях их практически не встречается.

Он также отметил, что ОНФ реагирует на все сообщения о свалках, даже если они локальные, типа четырёх мешков мусора, уборкой которых должны заниматься управляющие компании.

Андрей Агапов заявил, что все обращения об обнаружении свалок находятся на контроле, муниципалитеты отчитываются о проделанной работе. Так, по его словам, в Гдовском и ряде других районов выявленные несанкционированные свалки уже ликвидированы.

Сергей Елезаров также сообщил, что Псковская область вошла в список четырех регионов РФ с хорошим показателем по выявлению свалок, тогда как в некоторых субъектах Федерации обнаружили только две свалки за полтора месяца.

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