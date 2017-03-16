Псковские специалисты Россельхознадзора запретили транзит на Украину более 20 тонн свиных сердец
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего на Украину более 20 тонн свиных субпродуктов, произведенных в Германии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Специалисты ведомства запретили транзит товара «сердце свиное замороженное» по таможенной территории Евразийского экономического союза. Причиной стало нарушение целостности пломбы и упаковки паллета.