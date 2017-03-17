Порядка 150 миллионов направят в Псковской области на благоустройство дворов, парков и скверов

14:10, 17 марта 2017, ПАИ

Порядка 150 миллионов рублей направят в Псковской области на благоустройство дворов и общественных территорий в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Об этом сообщил и. о. председателя Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андре Агапов рассказал, что для контроля над реализацией данного проекта в Псковской области создана рабочая группа под руководством губернатора Андрея Турчака. Он отметил, что суть проекта - обустройство дворовых и парковых территорий, вовлечение в этот процесс граждан. На эти цели из федерального бюджета в регионы РФ направили 20 млрд рублей, Псковская область получила около 138 млн. Средства планируется освоить до конца года. Софинансирование областного бюджета составит 8% (порядка 12 млн).

И. о. председателя Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ пояснил, что суммы распределялись в соответствии с бюджетной обеспеченностью регионов и количеством домов, включенных в программу капремонта. Теперь муниципальные образования совместно с населением должны определить количество дворовых территорий, которые будут благоустроены. Механизм работы в рамках данного проекта доведен до муниципалитетов, заметил Андрей Агапов.

Он также сообщил, что указанные средства, скорее всего, направят на элементы благоустройства, а не на дороги в муниципальных образованиях, так как, по его словам, для этого есть другие источники финансирования. Так, например, деньги могут потратить на установку детских площадок, скамеек и малые архитектурных форм, озеленение территорий, освещение. Андрей Агапов подчеркнул, что список объектов благоустройства будет определяться на основании публичного обсуждения.