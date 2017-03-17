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Общество

Андрей Агапов предложил давать псковичам бонус за заключение договора на вывоз мусора

И. о. председателя госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов предложил давать жителям региона бонус за заключение договора на вывоз твёрдых бытовых отходов, например, в виде бесплатной установки контейнера для мусора. Такую инициативу он озвучил на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о заключении договоров на вывоз мусора был поднят в связи с предложением руководителя проекта «Общественный контроль капитальных ремонтов в домах», координатора проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Сергея Елизарова к началу летнего сезона установить контейнеры для отходов возле озер и рек, куда обычно приезжают люди отдыхать. Он также предположил, что можно поставить таблички с указанием, где находятся контейнеры.

Андрей Агапов заметил, что в ряде случаев при установке таких контейнеров мусор туда начинают выбрасывать не только отдыхающие, но и жители окрестных домов, чтобы самим не заключать договор на вывоз отходов.

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