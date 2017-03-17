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Общество

В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу

В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по изменённому  нормативу, который будет утверждён новым приказов. Его издадут взамен отменённого 9 марта приказа госкомитета по делам строительства и ЖКХ от 31.10.2016 №123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды», который предусматривал  аналоговый метод расчета платы за общедомовые нужды (ОДН). Об этом сообщил и. о. председателя вышеназванного комитета Андрей Агапов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 17 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Агапов рассказал, что управляющие компании и ресурсные центры сделали перерасчет по фактическому потреблению за январь и февраль, и уже сегодня псковичам пришли квитанции за минусом всех сумм, которые ранее были выставлены. Также будет сделан перерасчет за март, а в апреле планируется принять новый приказ, и в мае жители региона получат рассчитанные по нему квитанции за предыдущий месяц, заверил он.

Андрей Агапов обратил внимание на то, что на сайте комитета размещен проект приказа, согласно которому будет применяться расчетный метод, в соответствии с федеральным законом. Хотя, добавил руководитель комитета, предыдущий тоже ему не противоречил. «Поступают предложения, мы их рассматриваем совместно с разработчиками. После рассмотрения обращений примем решение, и с апреля хотим ввести новые нормативы», - сказал он.

По словам и. о. председателя комитета, в приказе должна появиться еще одна строчка - водоотведение, которая складывается из потребления горячей и холодной воды, однако в Псковской области торопиться не будут. Федеральное законодательство требует ввести это до июня. Андрей Агапов пояснил, что в ближайшее время на федеральном уровне будут рассмотрены поправки, суть которых состоит в том, что жильцы дома, где потребление будет меньше нормативов, будут платить по факту и приборам учета. Поэтому, отметил он, и берется такая пауза для введения в Псковской области федеральных норм.

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