В Пскове задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Рижском проспекте

14:06, 17 марта 2017, ПАИ

Полицейские Пскова задержали подозреваемого в убийстве 48-летней женщины, труп которой обнаружили 11 марта в квартире одного из домов на Рижском проспекте. Из квартиры злоумышленники похитили деньги и золотые изделия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Подозреваемым оказался безработный, судимый 30-летний пскович. Задержаны и другие участники совершения этого преступления. Часть похищенного изъята.

Необходимые следственные действия осуществляет Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.