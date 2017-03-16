Псковский Клуб филофонистов приглашает послушать композиции лучших советских ВИА

16:06, 17 марта 2017, ПАИ

19 марта в 14:00 в Псковской областной библиотеке пройдет очередное заседание клуба филофонистов. На этот раз любители виниловых пластинок посвятят свою встречу советским вокально-инструментальным ансамблям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеке.

Вниманию собравшихся будет представлена выставка книг, газетных и журнальных статей, грампластинок из коллекции библиотеки и частных коллекций членов клуба «Эдисон».

«Вокально-инструментальные ансамбли быстро заняли свое место на эстраде и в 70-е годы прошлого века концертные программы составлялись с их обязательным участием. При аншлагах проходили сольные концерты ансамблей. Перечислить все ВИА нашей эстрады практически невозможно, но нельзя и не сказать о тех, кто своей деятельностью определил значимость этого направления в нашем музыкальном искусстве. Первыми на профессиональной советской эстраде в 1966 году появились «Поющие гитары» (город Ленинград) под руководством главного идейного вдохновителя и создателя коллектива Анатолия Васильева», - рассказали в библиотеке.

На заседании клуба прозвучат такие композиции как «Не повторяется такое никогда» Серафима Туликова и Михаила Пляцковского в исполнении «Самоцветов», «Беловежская пуща» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова в исполнении «Песняров», «Уч-Кудук — три колодца» Фарруха Закирова и Юрия Энтина в исполнении «Ялла», «Как прекрасен этот мир» Давида Тухманова и Владимира Харитонова, «Алешкина любовь» Сергея Дьячкова и Онегина Гаджикасимова в исполнении «Веселых ребят» и многие другие.