Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле

15:38, 17 марта 2017, ПАИ

Студия ART Wedding презентует на выставке «Свадьба EXPO`2017» фрагмент свадебного оформления в эко-стиле. Об этом Псковскому агентству информации сообщила флорист студии Юлия Маришина.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время большое количество свадеб и регистраций браков проходят на загородных площадках, поэтому предпочтение в оформлении церемоний отдается в основном натуральным материалам.

Также, по ее словам, посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» увидят различные варианты букетов от партнера студии ART Wedding — компании «ПсковЦвет».

Добавим, что ART Wedding занимается оригинальным оформлением не только свадеб, но и других торжеств. Чаще всего праздник организуется в эко-стиле и стиле Rustic, а также в классическом. В портфолио студии представлены самые разнообразные работы, в том числе свадьба с парижским шармом, в стиле Halloween, мятная, черничная, голубая и розовая, сочная яблочная.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>