Сертификаты на конную прогулку разыграют на выставке кошек в Пскове

08:59, 18 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 18 марта, в Ледовом дворце в деревне Борисовичи Псковского района откроется международная выставка «ЗаМУРчательные кошки», сообщили Псковскому агентству информации в клубе любителей кошек «Плескава».

В этот раз организаторы выставки приготовили для участников необычные призы - три сертификата на конную прогулку. «Такого у нас еще не было!» - отметили в клубе любителей кошек.

На выставке будут работать российские эксперты и специалист из Аргентины. Будут представлены 130 животных разных пород, в частности, британская короткошерстная, длинношерстная, скоттиш фолды/страйты, хайленд фолды/страйты, мейн-куны, персы и сфинксы.

В программе мероприятия заявлены WCF-ринги для взрослых и молодых животных, а также монопородные шоу: британских, скоттиш фолдов/страйтов, мейн кунов, курильских бобтейлов, сфинксов, рексов, персов/экзотов. Планируется также форест шоу и шоу редких пород.

Выставка будет открыта для посетителей 18 и 19 марта с 10:00 до 18:00. Входной билет стоит 150 рублей, дети до 7 лет смогут пройти бесплатно.