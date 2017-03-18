0
10:15
Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией
08:59
Сертификаты на конную прогулку разыграют на выставке кошек в Пскове
21:25
Дмитрий Козак примет участие в запуске двух новых заводов-резидентов ОЭЗ «Моглино»
20:20
В Пскове определён «Ученик года-2017»
18:24
Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера
18:14
В честь годовщины присоединения Крыма во всех регионах запланированы митинги-концерты
17:38
20 марта в Пскове и на шоссе Петербург – Невель будут проверять водителей
Еще новости
Общество

Сертификаты на конную прогулку разыграют на выставке кошек в Пскове

Сегодня, 18 марта, в Ледовом дворце в деревне Борисовичи Псковского района откроется международная выставка «ЗаМУРчательные кошки», сообщили Псковскому агентству информации в клубе любителей кошек «Плескава».

В этот раз организаторы выставки приготовили для участников необычные призы - три сертификата на конную прогулку. «Такого у нас еще не было!» - отметили в клубе любителей кошек.

На выставке будут работать российские эксперты и специалист из Аргентины. Будут представлены 130 животных разных пород, в частности, британская короткошерстная, длинношерстная, скоттиш фолды/страйты, хайленд фолды/страйты, мейн-куны, персы и сфинксы.

В программе мероприятия заявлены WCF-ринги для взрослых и молодых животных, а также монопородные шоу: британских, скоттиш фолдов/страйтов, мейн кунов, курильских бобтейлов, сфинксов, рексов, персов/экзотов. Планируется также форест шоу и шоу редких пород.

Выставка будет открыта для посетителей 18 и 19 марта с 10:00 до 18:00. Входной билет стоит 150 рублей, дети до 7 лет смогут пройти бесплатно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2017
Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией
Сертификаты на конную прогулку разыграют на выставке кошек в Пскове
18 марта 2017
Сертификаты на конную прогулку разыграют на выставке кошек в Пскове
Дмитрий Козак примет участие в запуске двух новых заводов-резидентов ОЭЗ «Моглино»
17 марта 2017
Дмитрий Козак примет участие в запуске двух новых заводов-резидентов ОЭЗ «Моглино» 3
В Пскове определён «Ученик года-2017»
17 марта 2017
В Пскове определён «Ученик года-2017» 4
Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера
17 марта 2017
Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера
В честь годовщины присоединения Крыма во всех регионах запланированы митинги-концерты
17 марта 2017
В честь годовщины присоединения Крыма во всех регионах запланированы митинги-концерты 2
20 марта в Пскове и на шоссе Петербург – Невель будут проверять водителей
17 марта 2017
20 марта в Пскове и на шоссе Петербург – Невель будут проверять водителей 1
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
17 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм» 1

Идет загрузка...