В Псковском учебно-консультационном пункте СИЗО-1 рассказали о профилактике туберкулеза

15:26, 17 марта 2017, ПАИ

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом у несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 прошло тематическое мероприятие «Жизнь без туберкулеза». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

Организовала и провела занятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

Как рассказала педагог, программа занятия включала проведение викторины «Что я знаю о туберкулезе и табакокурении», просмотр фильмов и социальных роликов, рассказывающих о симптомах, способах заражения и борьбы с этой болезнью.

Ребята приняли активное участие в обсуждение данной темы, задавали вопросы о мерах профилактики заболевания, возможностях уберечься от заражения, а также узнали, почему белая ромашка выбрана символом борьбы с этим недугом. В завершение мероприятия учащиеся создали «Дерево здоровья».

«Каждому из нас важно понимать, что правильный образ жизни является залогом качества нашего здоровья. Ежегодное проведение Всемирного дня борьбы с туберкулезом призвано привлечь внимание широкой общественности к проблеме предотвращения и лечения туберкулеза – болезни, названной национальным бедствием многих стран», - отметила Наталья Афанасьева в конце мероприятия.