На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос

17:30, 18 марта 2017, ПАИ

Российская косметическая компания MIRRA проведёт на выставке «Свадьба EXPO`2017» в Пскове бесплатную диагностику состояния кожи лица, головы и волос. Как сообщила Псковскому агентству информации региональный директор компании Людмила Перепечаенко, диагностику организуют с помощью цифрового микроскопа.

Также гости выставки смогут ознакомиться с продукцией MIRRA, протестировать её и приобрести.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>