0
18:00
Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
17:30
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос
15:38
Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:24
Торжественные мероприятия в Детском парке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:46
Власти города и области вместе с жителями Пскова отметили День воссоединения Крыма с Россией
13:31
3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией (ВИДЕО)
13:07
Вступил в силу закон об ужесточении наказаний для недобросовестных дорожников
Еще новости
Общество

На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос

Российская косметическая компания MIRRA проведёт на выставке «Свадьба EXPO`2017» в Пскове бесплатную диагностику состояния кожи лица, головы и волос. Как сообщила Псковскому агентству информации региональный директор компании Людмила Перепечаенко, диагностику организуют с помощью цифрового микроскопа.

Также гости выставки смогут ознакомиться с продукцией MIRRA, протестировать её и приобрести. 

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм» Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017» Кондитерская Baker Street и ресторан «Инжир» удивят посетителей выставки «Свадьба EXPO`2017» необычными десертами и кейтерингом Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены В рамках «Свадьбы EXPO`2017» определят лучшего фотографа «Свадьба EXPO» в этом году состоится в ТРК «Акваполис» 1 и 2 апреля в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO» Обладатели главного приза выставки «Свадьба EXPO-2016» воспользовались своим подарком
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
18 марта 2017
Небольшие осадки и до 6 градусов тепла обещают псковичам в воскресенье
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос
18 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут проверить состояние кожи лица, головы и волос
Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 марта 2017
Выставка кошек в Ледовом дворце (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Торжественные мероприятия в Детском парке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 марта 2017
Торжественные мероприятия в Детском парке в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Власти города и области вместе с жителями Пскова отметили День воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2017
Власти города и области вместе с жителями Пскова отметили День воссоединения Крыма с Россией
3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией (ВИДЕО)
18 марта 2017
3800 человек посетили в Пскове митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией (ВИДЕО) 4
Вступил в силу закон об ужесточении наказаний для недобросовестных дорожников
18 марта 2017
Вступил в силу закон об ужесточении наказаний для недобросовестных дорожников
Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2017
Сегодня в Псковской области отметят День воссоединения Крыма с Россией 1

Идет загрузка...