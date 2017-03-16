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Экономика

Белорусскую «Газель» с картофелем задержали в Великолукском районе

16 марта на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе была задержана машина «Газель», в которой находилось около 2 тонн картофеля без фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Этим автомобилем с белорусскими номерами управлял житель Пустошки. Водителю выдано предписание о возврате продукции на территорию Белоруссии.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района по той же причине запрещен ввоз из Белоруссии 630 кг груш и пекинской капусты. Владелец груза привлечен к административной ответственности. Запрещенная партия возвращена на сопредельную территорию.

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