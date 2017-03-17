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Общество

В псковской полиции чествовали сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции

В УМВД России по Псковской области  прошли  мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования службы экономической безопасности и противодействия коррупции в системе МВД России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

17 марта в УМВД России по Псковской области состоялось торжественное  собрание. Начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин,  исполняющий полномочия губернатора Псковской области Максим Жаворонков, руководители служб УМВД поздравили  личный состав Управления экономической безопасности и противодействия коррупции с профессиональным  праздником. Группа отличившихся полицейских получила поощрение.

С праздничной программой выступили участники творческого коллектива УМВД России по Псковской области «Рубеж» и заслуженный артист России Наталья Александрова.

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