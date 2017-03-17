Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»

16:35, 17 марта 2017, ПАИ

Средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу представит псковский клуб исторической реконструкции «Бор Хейм» на выставке «Свадьба EXPO`2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель клуба Ирина Гурылёва.

По её словам, на мероприятии также запланирован средневековый бой рыцарей и фаер-шоу.

Кроме того, представители клуба приготовят для гостей выставки сладкое угощение – все желающие смогут приобрести медовые пряники.

​

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>