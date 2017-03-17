Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
Средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу представит псковский клуб исторической реконструкции «Бор Хейм» на выставке «Свадьба EXPO`2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель клуба Ирина Гурылёва.
По её словам, на мероприятии также запланирован средневековый бой рыцарей и фаер-шоу.
Кроме того, представители клуба приготовят для гостей выставки сладкое угощение – все желающие смогут приобрести медовые пряники.
Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».
В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.
О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>