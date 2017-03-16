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Экономика

На одном из псковских складов специалисты нашли кусочки неизвестной рыбы

На одном из складов в Псковской области был обнаружен незадекларированный товар в партии рыбопродукции псковского предприятия, предназначенной на экспорт в Эстонию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Груз перемещался через многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино (Печорский район). В соответствии со сведениями товаросопроводительных документов, продукция «филе судака охлажденное с кожей», «филе судака охлажденное без кожи», «филе окуня пресноводного охлажденное», «филе трески мороженое с кожей подсолённое» общим весом более 2 тонн, выработало предприятие, зарегистрированное в Пскове.

Однако в ходе досмотра специалисты обнаружили кусочки бескостной рыбы неустановленного вида в количестве 5 килограммов, пенопластовый ящик с рукописной надписью черного цвета. Документы на этот товар отсутствовали.

В итоге была оформлена декларация о возврате груза.

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