Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера

18:24, 17 марта 2017, ПАИ

Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера. Конкурсами и музыкой гостей развлечёт ведущий и диджей заведения. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил менеджер АО «Псковсельхозснаб» Андрей Иванов.

Персональный стенд кафе планируется оформить в виде небольшого фрагмента праздничного банкетного стола. Также планируется представить гастрономические возможности «Декларации», в частности, кондитерскую продукцию.

Кафе «Декларация» располагается на территории делового центра Псковсельхозснаба по адресу: Псков, Зональное шоссе, 46.

В этом году кафе «Декларация» выступает партнёрами выставки «Свадьба ЭКСПО».

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>