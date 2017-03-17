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Общество

Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера

Кафе «Декларация» порадует гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» мастер-классом от кондитера. Конкурсами и музыкой гостей развлечёт ведущий и диджей заведения. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил менеджер АО «Псковсельхозснаб» Андрей Иванов.

Персональный стенд кафе планируется оформить в виде небольшого фрагмента праздничного банкетного стола. Также планируется представить гастрономические возможности «Декларации», в частности, кондитерскую продукцию.

Кафе «Декларация» располагается на территории делового центра Псковсельхозснаба по адресу: Псков,  Зональное шоссе, 46.

В этом году кафе «Декларация» выступает партнёрами выставки «Свадьба ЭКСПО».

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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