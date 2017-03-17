Прокуратура Пустшкинского района обнаружила, что в двух организациях инвалидам не сокращают рабочий день

16:57, 17 марта 2017, ПАИ

Прокуратура Пустошкинского района выявила нарушение трудового законодательства в отношении работников-инвалидов в двух организациях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в нарушение положений статьи 57 Трудового кодекса РФ и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» не соблюдаются условия труда работников-инвалидов в части увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 30 дней, а также сокращения продолжительности рабочего времени на 1 час ежедневно либо введения дважды в течение рабочего дня дополнительного перерыва длительностью 30 минут.

Также, в одной из организаций не соблюдается требования статьи 57 Трудового кодекса РФ в части включения в трудовой договор работника-инвалида сведений об условиях труда на рабочем месте.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратура района вынесла представления, которые находятся на рассмотрении.