0
16:35
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
15:38
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
15:28
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
14:48
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
13:48
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
13:08
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:29
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Прокуратура Пустшкинского района обнаружила, что в двух организациях инвалидам не сокращают рабочий день

Прокуратура Пустошкинского района выявила нарушение трудового законодательства в отношении работников-инвалидов в двух организациях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в нарушение положений статьи 57 Трудового кодекса РФ и статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» не соблюдаются условия труда работников-инвалидов в части увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 30 дней, а также сокращения продолжительности рабочего времени на 1 час ежедневно либо введения дважды в течение рабочего дня дополнительного перерыва длительностью 30 минут.  

Также, в одной из организаций не соблюдается требования статьи 57 Трудового кодекса РФ в части включения в трудовой договор работника-инвалида сведений об условиях труда на рабочем месте.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратура района вынесла представления, которые находятся на рассмотрении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм»
17 марта 2017
Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждут средневековый выкуп невесты и пиксельное шоу от клуба «Бор Хейм» 1
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
17 марта 2017
Студия ART Wedding презентует на «Свадьбе EXPO`2017» фрагмент оформления торжества в эко-стиле
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
17 марта 2017
С 18 марта выход и выезд на лед Псковско-Чудского озера запрещен
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ»
17 марта 2017
20-22 апреля в Пскове состоится международный этногастрономический форум «Вкус без границ» 2
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
17 марта 2017
В мае жители Псковской области получат квитанции за ОДН, рассчитанные по новому нормативу
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2017
Во дворе лицея №4 Пскова появились расписные скворечники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО)
17 марта 2017
Автоледи и настоящего джентльмена запечатлел видеорегистратор псковича (ВИДЕО) 3
Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»
17 марта 2017
Постельное бельё для молодожёнов презентует интернет-магазин «Доротея» на выставке «Свадьба EXPO`2017»

Идет загрузка...