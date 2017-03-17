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Культура

Андрей Турчак пожелал Пушкинскому заповеднику процветания

Губернатор Псковской области Андрей Турчак от имени администрации региона и от себя лично поздравил коллектив Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 95-летием со дня его создания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Музей-заповедник «Михайловское» - не только наша уникальная культурная доминанта, но и настоящий духовный центр Псковской области и всей России», — говорится, в частности, в поздравлении. — Про музей-заповедник по праву можно сказать: «Россия начинается здесь!»

Андрей Турчак отметил, что каждый год пушкинские места традиционно привлекают к себе большое внимание туристов и паломников, которые хотят познакомиться с заповедником, зарядиться особой энергетикой этих святых мест, где бережно сохраняются традиции классической литературы, традиции русского языка, где каждый желающий может получить «пушкинскую прививку».

Губернатор поблагодарил директора музея-заповедника Георгия Василевича и коллектив за истинную подвижническую работу по сохранению наследия Александра Сергеевича Пушкина, великой русской культуры и народных традиций и пожелал «Михайловскому» процветания.

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